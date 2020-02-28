РИАМО - 28 фев. Сотрудники музея-заповедника А.С. Пушкина разработали туристическую карту Больших Вязем, Захарова и Голицына, на которой указаны ценные, но малоизвестные посетителям достопримечательности, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В скором времени карта появится на всех электронных ресурсах музея-заповедника, в соцсетях. Предполагается, что она свяжет Большие Вяземы, Захарово и город Голицыно в единый культурный, туристический и рекреационный кластер.

«На туристической карте видно, что на одной территории соединились судьба юного Пушкина, родовая усадьба князей Голицыных и место отдыха поэтов Серебряного века»,- сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

В карте отмечен Дом творчества Литфонда в Голицыне, где в разное время жили и работали известные российские писатели: Аркадий Гайдар, Александр Куприн, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Антон Макаренко, Елена Благинина, Арсений Тарковский и многие другие.

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