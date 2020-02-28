РИАМО - 28 фев. Более 5,5 тысяч региональных объектов малого и среднего бизнеса подключили к сетям электро- и газоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Использование Регионального портала государственный услуг гарантирует быстрое подключение ко всем видам инженерных сетей. По итогам 2019 – 90% заявок прошли в электронном виде, в том числе 15% через портал», - отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

С 2017 года Московская области принимает участие в проекте по переходу на цифровую экономику, поэтому заявку на подключение к электрическим и газовым сетям можно подать онлайн на региональном «Портале государственных и муниципальных услуг» (РПГУ).

В 2019 году поступило более 10 тысяч заявок на ТУ и почти 8 тысяч заявок на договоры ТП. За 2018 год почти 6,5 тысячи заявок на ТУ и более 5 тысяч заявок на договора ТП.

Для заявителей Подмосковья сократили сроки осуществления подключения объектов капитального строительства, с более 20 дней до 10-20 дней. Сократили и количество документов для региональных заявителей.

Для субъектов малого и среднего бизнеса срок подключения с 2013 по 2019 годы снизился в 3 раза: с 218 до 78 дней, при том, что норма – 181 день.

В 2019 году в электронном виде выдано более 135 тысяч документов для подключения к инженерным сетям, что на 9% больше показателя 2018 года - 124 тысячи. В 2020 году планируется достичь рубежа 136–145 тысяч документов по присоединению к сетям в электронном виде за счет снижения количества заявок, подаваемых в бумажном виде.

В 2020 реализуют многократную приостановку заявки, направление уведомлений и досыл документов заявителю, подписание договора простой электронной подписью заявителя.