РИАМО - 28 фев. Специалисты компании «Россети Московский регион» провели все необходимые работы по обеспечению электроснабжением нового здания музея Зои Космодемьянской, расположенного в деревне Петрищево Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Для бесперебойной работы электричества здесь смонтировали трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 630 киловольт-ампер каждый. Также были проложены две кабельные линии протяженностью 200 метров. Благодаря этим работам объект получил 467 киловатт трансформаторной мощности.

«В рамках ранее заключенного договора об осуществлении технологического присоединения все работы со стороны сетевой компании выполнены качественно. Их особенностью стали сжатые сроки реализации мероприятий по техприсоединению со стороны энергетиков»,- сказал директор филиала «Западные электрические сети» Дмитрий Битней.

Проект по реконструкции музея реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство социальной инфраструктуры». Новое здание расположено недалеко от прежнего. Открыть музей планируют к 9 мая. В новом музее разместится несколько залов.