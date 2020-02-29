РИАМО - 29 фев. Порядка 20 тысяч человек ожидаются на инаугурации органа в концертном зале «Зарядье».

Инаугурация органа началась в полночь в субботу и закончится уже 1 марта. 24 лучших органиста мира выступят в концертном зале в честь этого события.

Вход на мероприятие организован группами по 50-70 человек. Зрителям представиться возможность послушать как канонические произведения, написанные для органа, так и джазовую и современную музыку. При этом выбрать, что именно хочется услышать, нельзя.

Клавишно-духовой орган с 5872 трубами создали с учетом архитектурных и акустических особенностей зала. Он должен стать самым большим подобным инструментом в столице.

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