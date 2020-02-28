РИАМО - 28 фев. Домодедовская ветеринарная лаборатория впервые в Московской области начала осуществлять диагностику отравлений изониазидом у собак и кошек, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

С началом весны в регионе растет частота случаев отравления домашних животных. Люди, которые называют себя борцами с бездомными животными, раскидывают приманки с лакомствами, содержащими ядовитые для питомца вещества.

«К сожалению, мы не можем предотвратить случаи отравления животных, но в наших силах оказать скорую квалифицированную медицинскую помощь. Впервые в Московской области Домодедовская ветеринарная лаборатория осуществляет диагностику отравлений изониазидом у собак и кошек», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что диагностика проводится в первые 2 – 5 часов после отравления. Результат исследования становится известным в течение двух часов с момента поступления пробы в лабораторию, что позволяет назначить правильное лечение, не упустить время и спасти животному жизнь.

Кроме бездомных собак, жертвами становятся и домашние питомцы. В последнее время зафиксировано все больше случаев отравления животных этим препаратом.

Изониазид (тубазид) – препарат для лечения туберкулеза. Он нетоксичен для человека и большинства животных, а вот для собак представляет серьезную опасность, что связано с отсутствием у собак специфического фермента, разрушающего лекарство.

Кошки также страдают от отравлений изониазидом, но для них препарат опасен в значительно большей дозировке.