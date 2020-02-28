РИАМО - 28 фев. Московская область получила первое место во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды среди малых населенных пунктов и исторических поселений 2020, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства благоустройства.

Итоги подвели в пятницу в Тюмени. Лидерство подмосковные города поделили с республикой Башкортостан.

«Московский регион, в основном, состоит из малых городов. Безусловно, их развитие является одной из важнейших задач», - сказал министр благоустройства по региону Михаил Хайкин.

Из девяти заявок от Московской области - пять победителей в следующих номинациях: исторические поселения – Зарайск (44,5 миллиона рублей), Ногинск (44,5 миллиона рублей), малые города до 20 тысяч человек – Волоколамск (45 миллионов рублей), малые города до 50 до 100 тысяч человек – Егорьевск (90 миллионов рублей), Сергиев Посад (90 миллионов рублей).

Впервые Конкурс проведен в 2018 году по решению президента России Владимира Путина.