РИАМО - 28 фев. Столичные власти объявили конкурс на заключение офсетного контракта, предполагающий создание, модернизацию или освоение на территории города производства продуктов питания для детей и беременных, и кормящих женщин, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Стартовые условия конкурса – объем инвестиций не менее 2,1 миллиарда рублей в производство, на котором будут изготавливаться 38 наименований продуктов питания: молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочная смесь, а также сухая смесь», – сказал вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что поставка продуктов столице будет осуществляться с 2022 года в течение восьми лет. Начальная цена контракта – 30,6 миллиарда рублей.

Это будет уже четвертый офсет на закупку детского питания. Совокупный объем инвестиций по трем подписанным контрактам составляет 9,8 миллиарда рублей, объем поставки – 41 миллиард рублей.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что все заключенные ранее офсетные контракты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств. Их начальные цены в результате конкурсных процедур были снижены в общей сложности на 31,6%.

Столица первые два контракта заключила в фармацевтике, в рамках которых в городе строятся новые заводы по производству лекарственных препаратов для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных, иммунных заболеваний.

Третий офсет, подписанный с компанией «Гемамед» в конце прошлого года, предполагает создание в городе почти стопроцентно импортозамещающего производства медицинских изделий для стомированных больных. Впоследствии и лекарства, и медизделия будут поставляться столице.

«Офсетный контракт – это закупка товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их производства. Его главная цель – стимулировать вложение частных средств в создание новых предприятий или модернизацию существующих мощностей на территории Москвы», – пояснил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.