РИАМО - 28 фев. Рособрнадзор по результатам проверки приостановил лицензии на образовательную деятельность Московского гуманитарного института, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Лицензия на право обучать студентов выдается вузу Рособрнадзором, в случае ее аннулирования, образовательное учреждения обязано прекратить свою деятельность.

«В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву», - говорится в сообщении.

Кроме того, при приостановлении лицензии вуз должен обеспечить перевод своих студентов в другие институты. Также невозможен набор в вуз, у которого приостановлена лицензия.

МосГУ – российское высшее учебное заведение, автономная некоммерческая организация высшего образования. Московский гуманитарный университет в 2006 году вошел в четверку лучших высших учебных заведений России по результатам Всероссийского конкурса качества образования, который проводился министерством образования и науки.