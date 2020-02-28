РИАМО - 28 фев. В аэропорту Домодедово прошел бизнес-форум «Московский Аэротрополис — территория развития вашего бизнеса», в рамках которого специалисты представили перспективный план развития Индустриального кластера, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Домодедово.

Московский Аэротрополис — это городское образование, которое основывается на коммерческом развитии земель вокруг одного из крупнейших аэропортов России и Восточной Европы.

«Директор по маркетингу Московского аэропорта Домодедово Марина Букалова представила общую концепцию уникального для России проекта, а заместитель директора по развитию Московского Аэротрополиса Алексей Лабзин презентовал детальный план развития Индустриального кластера», – говорится в сообщении.

Индустриальный кластер будет основан на создании уникального парка «Пестово», в котором предусмотрен комплекс производственных, складских, административных объектов, полностью отвечающих современным требованиям в данном сегменте рынка. Общий объем инвестиций в Индустриальный парк «Пестово» может составить 40-50 миллиардов рублей.

Основными характеристиками этого проекта Московского Аэротрополиса являются развитая мультимодальная логистическая инфраструктура, наличие свободной территории для реализации масштабных проектов, удобная транспортная доступность к крупнейшему финансово-экономическому центру.

Московский Аэротрополис планируют развивать в соответствии с кластерной концепцией. В рамках первой фазы проекта до 2026 года на территории около 1 тысячи гектаров будет построено пять кластеров: Аэропорт-Сити, Бизнес-парк, Торгово-рекреационный, Экспо – и Индустриальный кластер.

До 2062 года разработан перспективный план развития Московского Аэротрополиса, он предусматривает освоение 6,5 тысячи гектара. Предлагаемая финансово-правовая схема взаимодействия с партнерами основывается на долгосрочной аренде земельных участков.