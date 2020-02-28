РИАМО - 28 фев. Бесплатный вход предоставят 12 музеев Московской области 8 марта для женщин и детей, это ежегодная акция, однако в этом году бесплатно посетить экспозиции смогут еще и дети, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«С каждым годом наша акция пользуется все большей популярностью. В 2019 году порядка 5 тысяч женщин посетили региональные музеи 8 марта. В этом году мы планируем увеличение количества посетителей, так как бесплатным входом смогут воспользоваться и дети», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Посетители смогут полюбоваться в этот день как постоянными, так и временными экспозициями. Кроме того, музеи приготовили специальные акции и театральные постановки.

Бесплатный вход предоставляют заповедники: А.П. Чехова «Мелихово, А.С. Пушкина, Д.И. Менделеева и А.А. Блока, П.И. Чайковского и усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева.

Кроме того, свободный билет в праздник можно будет получить в «Зарайском Кремле», «Новом Иерусалиме», Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее. В акции также участвуют Московский областной музей народных художественных промыслов, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный и Военно-технический музей.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>