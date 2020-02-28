РИАМО - 28 фев. В 2018 году в приюты Москвы попали почти 3,5 тысячи кошек и собак, а в прошлом году – уже чуть более 3 тысяч животных, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

«Положительная статистика наблюдается и в этом году. За первые два месяца 2020 года отловлено на 120 животных меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отлов ведется в плановом режиме», – говорится в сообщении.

Чтобы оставить заявку на отлов безнадзорных животных, необходимо обратиться с заявлением в районную управу, где сотрудники оформляют заявку на отлов в соответствующей организации, после чего на место выезжают ловцы.

Специалисты по отлову осматривают животных и забирают в приюты тех, у кого нет чипов. В приютах кошки и собаки проходят полный осмотр у ветврача и обработку от паразитов, процедуры кастрации или стерилизации, после чего отправляются на 30-дневный карантин.

В приюте за животными ухаживают волонтеры, следят за их питанием и здоровьем.

В этом году из 13 столичных муниципальных приютов забрали более 320 собак и 160 кошек. За аналогичный период прошлого года цифры были меньше, что говорит о том, что все больше питомцев обретают новых хозяев. Всего же за прошлый год неравнодушные москвичи забрали домой более 2,3 тысячи собак и 828 кошек.