РИАМО - 28 фев. С 1 марта министерство инвестиций и инноваций Московской области начнет прием заявлений от предпринимателей в рамках второго этапа формирования перечня малого и среднего социального бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.

«Для этой категории предусмотрены серьезные меры господдержки. Буквально вчера, на встрече с бизнесом звучали вопросы о получении льгот для МСП. В ходе обсуждения ситуации, выяснилось, что предприятие может быть отнесено к категории социальных, что позволит вдвое снизить ставки по аренде муниципальной собственности», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Хромов подчеркнул, что за счет статуса «социальное предприятие» можно получить новые возможности: конкурсы на получение грантов, и субсидирование отдельных видов расходов, и льготное финансирование, и микрокредитование, и другие формы господдержки.

Зампредседателя рекомендовал предпринимателям изучить условия получения этого статуса и подать документы до 15 мая 2020 года.