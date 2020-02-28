РИАМО - 28 фев. Журналист, публицист, телеведущий и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман провел квиз-турнир для участников проекта «Активное долголетие» в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В турнире приняли участие восемь команд из Московской области.

«Также Анатолий Вассерман принял участие в открытии клуба «Активного долголетия» в Ногинске», – говорится в сообщении.

Клуб включает в себя несколько направлений – от спорта до творчества. Люди старшего поколения в клубе смогут активно и с пользой проводить время – заниматься физкультурой, йогой.

Они также могут заниматься скандинавской ходьбой, танцами, пением, творчеством, играть в настольные спортивные игры, изучать компьютерную грамотность, смотреть фильмы, посещать бассейн, ездить в туристические поездки по историческим и культурным местам Подмосковья.

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