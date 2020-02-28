РИАМО - 28 фев. В заключительные выходные «Московской Масленицы» на площадках по всей столице будут печь блины, а также пройдет праздничный карнавал с участием более 150 ряженых, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На заключительных выходных фестиваля гостей ждут веселые масленичные спектакли, карнавальные шествия с участием реконструкторов из России, Италии и Венгрии, концерты группы «Фабрика», Юты, Аниты Цой, Игоря Саруханова, Инны Маликовой и группы «Новые Самоцветы», а также многих других замечательных исполнителей, а еще - выступления детских эстрадных коллективов», - говорится в сообщении.

Для гостей проведут кулинарные шоу и мастер-классы по приготовлению блинов. Так, в последний день февраля в «блинной» кулинарной студии на Школьной улице с 12:00 до 18:45 будут обучать приготовлению блинчиков с мясом и гречкой, блинных рулетов и масленичных оладьев. Воздушные блины научат готовить гостей площадки на Тимирязевский.

Главным представлением 29 февраля станет карнавальное шествие с танцами и играми, которое пройдет с 15:00 до 17:00 на Манежной площади. Также в этот день на площади Юности в Зеленограде пройдет большой праздничный концерт.

Гулянья продолжатся и 1 марта. В 17:00 пройдет самое грандиозное шествие, в котором примут участие более 150 ряженых из России, Италии, Венгрии, а также все желающие гости «Московской Масленицы».

«Для гостей фестиваля «Московская Масленица» подготовили 1,5 тысячи разноцветных бумажных масок! Маску на память о празднике можно выбрать в «Доме Масок» на переходе от Манежной площади к площади Революции и в субботу, и в воскресенье. Но по-настоящему она пригодится, если вы захотите присоединиться к карнавальным шествиям», - добавляется в материале.