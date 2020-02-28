РИАМО - 28 фев. Более 30 компаний из 14 округов Московской области представили свою продукцию на роуд-шоу в Москве, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Торговая сессия прошла в гипермаркете «О’КЕЙ». По итогам этого мероприятия торговая сеть расширит сотрудничество с местными поставщиками. Речь идет о тех производителях, которые занимаются поставками свежей рыбы, мяса и сыров, а также с компаниями-производителями хлебобулочных и кондитерских изделий.

«Это не первое и не последнее мероприятие подобного формата. Его цели остаются прежними: поддержка взаимодействия ритейла с региональными поставщиками, расширение ассортимента подмосковной продукции в предприятиях торговли Московской области», - отметил первый заместитель министра потребительского рынка и услуг по региону Яков Головченко.

Он подчеркнул, что участие в роуд-шоу – это всегда хороший шанс для производителей зайти в торговую сеть без посредников.

Сейчас торговая сеть «О’КЕЙ» сотрудничает более чем с 40 компаниями Московской области, которые занимаются производством молочной, мясной, рыбной продукции, а также поставками свежих овощей и фруктов.

Как отметил коммерческий директор направления продовольственных товаров «О’КЕЙ» Даниил Цветаев, сейчас на потребительском рынке наблюдается спрос на местные продукты.