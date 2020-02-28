РИАМО - 28 фев. В Подмосковье к программе «Безопасный регион» за три года подключили 41 тысячу видеокамер, к системе распознавания лиц в этом году в регионе подключат около 15 тысяч камер, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Помимо дальнейшего расширения зоны охвата системы «Безопасный регион», в этом году стоит задача предоставить правоохранителям инструменты интеллектуального видеонаблюдения, в первую очередь систему распознавания лиц», – говорится в сообщении.

Эта система в 2020 году впервые заработает, к ней подключат около 15 тысяч видеокамер, установленных в общественных местах, на дорогах и в подъездах жилых домов.

Программа «Безопасный регион» также может интегрировать в себя камеры, установленные коммерческими организациями и управляющими компаниями многоквартирных домов, что упрощает доступ к ним сотрудникам полиции.

Более 5 тысяч таких камер интегрировано в систему, что существенно помогает работе правоохранителей.

Жители области тоже оценили значимость системы видеонаблюдения. Более 70% граждан в качестве первоочередной меры безопасности выбрали установку дополнительных видеокамер в своем районе по итогам голосования «Сделаем Подмосковье безопасным вместе».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе продолжат устанавливать камеры видеонаблюдения. В Подмосковье предусмотрены ресурсы и необходимые мероприятия, которые позволят разместить камеры на особо опасных территориях. В местах, обеспеченных камерами видеонаблюдения, происходит резкое снижение преступности. Также положительно на ситуацию должны повлиять региональный и муниципальные центры управления.