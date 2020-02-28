РИАМО - 28 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Михаила Расторгуева, ранее губернатор вручил ветерану юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Приглашение от ветерана Воробьев получил во время торжественного мероприятия в преддверии Дня защитника Отечества. Праздничное чаепитие состоялось у ветерана дома в Люберцах в окружении его семьи.

«Мы сейчас разговаривали с врачами-кардиологами в МОНИКИ, и я рассказывал про Вас, как Вы нам на 23 февраля песню спели. Крепкого здоровья Вам, Михаил Акимович!» - сказал Воробьев.

Ветеран пообещал пригласить Воробьева и на свое 100-летие.

«Губернатор изыскал возможность приехать, он прекрасный человек. Я впишу это в свои воспоминания, которые будут передаваться из поколения в поколение. Скажут: «Какой-то прадед давнейший, к нему приезжал губернатор, чтобы поздравить его с юбилеем». Это очень трогательно», — рассказал Расторгуев.

В начале февраля Воробьев вручил Расторгуеву юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», учрежденную указом президента РФ Владимира Путина. Также ветеран был приглашен на ежегодное обращение губернатора к жителям региона.

Расторгуев родился в Курской области. В 1943 году его призвали в ряды армии, он принял участие в Курской битве. Расторгуев дошел до Польши, был ранен. День Победы встретил в Прибалтике, куда был направлен после лечения в госпитале. Ветеран награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией».

В Люберцы Расторгуев приехал в начале 50-х годов прошлого века. На пенсии ветеран увлекся живописью, сейчас он пишет картину «Богатыри».