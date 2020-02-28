РИАМО - 28 фев. Начальную школу на 400 мест планируют построить в городском округе Истра в рамках национального проекта «Образование», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

На строительство этого образовательного учреждения объявлен электронный аукцион. Школа будет расположена в поселке Глебовский.

«Объект включен в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Истра»,- говорится в сообщении.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Согласно параметрам нацпроекта «Образование» Россия должна войти в десятку стран — лидеров по качеству общего образования. Также необходимо сделать высшее образование в России привлекательным для иностранцев и повысить престиж среднего профессионального образования. Кроме того, поставлена цель к 2024 году вовлечь в систему дополнительного образования до 80% детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональным властям обеспечить попадание Подмосковья в топ-15 в мире по качеству образования. Сейчас Подмосковье находится на 26-м месте в рейтинге PISA, который учитывает ключевые компетенции, по которым дети должны иметь высокие знания (математика, чтение, естественные науки). Исследования PISA проводят каждые три года среди 15-летних школьников.