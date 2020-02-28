РИАМО - 28 фев. Юная вокалистка Кира Науменко из Наро-Фоминского городского округа прошла кастинг в программе Первого канала «Голос. Дети» и в скором времени выступит на слепых прослушиваниях, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Солистки Дворца культуры «Апрелевка» уже второй год подряд участвуют в этом шоу. В прошлом году семилетняя Анастасия Рогинская дошла до полуфинала, а в проекте «Голос 60+» 91-летняя Людмила Пахомова стала финалисткой шоу.

«Уверена, что Кира сможет справиться с волнением и показать свой талант на всю страну. Будем болеть за нее», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Голос» — российское развлекательное вокальное шоу талантов. Выходит в эфир уже восемь лет. С 2014 года на телеэкраны выходит аналог проекта — «Голос. Дети», а с сентября 2018 года стартовал новый проект — «Голос. 60+». В 2015 году было признано лучшим музыкальным телешоу России.