РИАМО - 28 фев. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено для административно-складского здания, расположенного в сельском поселении Буньковское Богородского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Застройщиком объекта выступает компания ООО «Оранта+». Площадь помещения - 3 тысячи квадратных метров.

«Завершен второй этап строительства склада в Богородском городском округе. В административно-бытовом корпусе общей площадью более 3 тысяч квадратных метров расположены офисы и зоны отдыха сотрудников», − отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Новое здание позволит создать 150 рабочих мест. Предполагается, что на складе будут хранить товары различных направлений.