РИАМО - 28 фев. В Кафедральном соборе Святых Петра и Павла выступят коллективы филармонии Московской области и оперные певцы из Англии и Литвы, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры.

«29 февраля в 21:00 в Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла Реквием Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении Симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» и Государственного академического Московского областного хора имени А.Д. Кожевникова», - отмечается в материале.

Дирижирует художественный руководитель оркестра, заслуженный артист России Виктор Луценко.

В исполнении примут участие солистка Государственного Телевидения и Радио России Дарья Давыдова (сопрано), Мария Остроухова (меццо-сопрано, Великобритания – Россия), приглашенный солист Каунасского музыкального театра Юрий Ростоцкий (Литва, тенор), солист Хора Сретенского монастыря Вадим Зарипов (бас).

Из-за смерти композитор не завершил Реквием, но это произведение одно из самых исполняемых произведений классического репертуара.

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