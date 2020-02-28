РИАМО - 28 фев. В подмосковном Одинцове возбудили уголовное дело по факту уклонения руководством общества с ограниченной ответственностью от уплаты налогов в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«С января 2014 по декабрь 2016 года руководство предприятия в нарушение налогового законодательства Российской Федерации умышлено приобщило к документам бухгалтерского учета организации фиктивные финансово-хозяйственные документы с фиктивным юридическим лицом, которое якобы осуществило работы для организации по выполнению строительно-монтажных работ», - отмечается в материале.

Руководство фирмы уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 69 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие планирует назначить и провести экономическую судебную экспертизу.