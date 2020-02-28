РИАМО - 28 фев. В музее «Новый Иерусалим» 27 февраля открылась выставка «Боевые топоры Подмосковья», где представили редкие археологические артефакты из коллекций музея и Института археологии РАН, обнаруженные в Московской области в разные годы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В выставке задействованы более 100 экспонатов, композиция развернулась в холле первого этажа музея «Новый Иерусалим» и будет доступна всем посетителям до 22 марта.

«Мы открываем выставку, состоящую из находок по материалам, использующимся при строительстве одного из участков хозяйственного освоения. В этом году совершилось более 300 выездов на такие участки. Причем, за один год на территории Подмосковья выявили 20 новых объектов: это и курганные могильники, и стоянки каменного века», – рассказала заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова.

На выставке «Боевые топоры Подмосковья» представлены богатые археологические коллекции музея материалами Истринского и Ханевского некрополей эпохи бронзы, эти раскопки проходили соответственно 1930-х и 1969–1970 годах.

Институт археологии Российской академии наук представил находки подмосковной археологической экспедиции, сделанные в 2018 году близ села Павловская Слобода Истринского района Московской области, где был раскопан некрополь фатьяновской археологической культуры бронзового века.

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