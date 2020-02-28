РИАМО - 28 фев. Законодатели столицы могут присоединиться к подготовке законопроекта по запрету продажи микродолей в квартирах, чтобы бороться с мошенниками в области сделок с жильем, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что проблема незаконного захвата недвижимости черными риэлторами особенно остро стоит в крупных мегаполисах.

«В погоне за дорогостоящими квадратными метрами мошенники используют различные схемы, позволяющие приобрести долю в квартире и потом выжить добросовестных жильцов, создав им невыносимые условия проживания», - сказал Шапошников.

Он рассказал, что в 2016 году эту проблему частично решили с помощью изменений в закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Закон сделал невозможным отчуждение долей без нотариального удостоверения.

Шапошников уточнил, что нотариус должен проверить дееспособность и волеизъявления клиентов, при нарушении прав одной из сторон в нотариальной сделке убытки в полной мере возмещает нотариус. Такое нововведение снизило ежегодные преступления с жильем с 20 тысяч до 7 тысяч.

Председатель Мосгордумы уточнил, что сделка с долями – это не единственная форма продажи жилья, поэтому люди, не пользующиеся услугами нотариуса, становятся жертвами махинаций.

«В Госдуме разрабатывается законопроект, предполагающий запрет на продажу микродолей в квартирах и устанавливающий минимальный размер доли на уровне региональной учетной нормы проживания. Москвой накоплен серьезный опыт по выявлению мошеннических схем в области сделок с жильем. Уверен, что столичные законодатели подключатся к законотворческой работе на федеральном уровне - для этого у нас есть все необходимые механизмы», — заключил Шапошников.