РИАМО - 28 фев. Более тысячи новых контейнеров для раздельного сбора мусора успели установить в Подмосковье с начала этого года, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, за первые два месяца в регионе установили 465 синих баков для сухих отходов и 681 серых – для смешанных. Самая активная установка прошла в городских округах Щелково, Балашиха, Одинцово и Шатура.

«С начала перехода на раздельный сбор отходов на территории Подмосковья установлено уже более 111 тысяч контейнеров нового образца. Это на 23% больше, чем было запланировано. Это отличный показатель того, что наши жители активно стали разделять отходы, более 44% населения региона уже вовлечены в раздельный сбор», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он напомнил, что при выборе места для контейнеров всегда учитывают пожелания местных жителей. Только после согласования с ними администрация муниципальных образований обустраивает новые места для мусорных баков.

Жители Московской области участвуют в раздельном сборе отходов с 1 января 2019 года. Только в прошлом году было отсортировано более одного миллиона тонн мусора.

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