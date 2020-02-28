РИАМО - 28 фев. В Московской области товарным рыбоводством занимаются 20 рыбоводных организаций, объем производства товарной рыбы в 2019 году составил 5,1 тысячи тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Объем производства товарной рыбы в 2019 году составил 5,1 тысячи тонн, в том числе ценных пород рыбы – 395 тонн (форель, осетр), что составило 101,7% к уровню 2018 года. Плановый показатель производства товарной рыбы в 2020 году – 5,2 тысячи тонн», - сказал глава регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

На территории Подмосковья товарным рыбоводством занимаются 20 рыбоводных организаций, из них наиболее крупные: АО «Бисеровский рыбокомбинат» городского округа Богородский, ЗАО Егорьевский Рыбокомбинат «Цна» Егорьевска, ЗАО рыбхоз «Клинский» в Клину, ОАО «Нарские острова» Одинцовского городского округа, ООО «Научный центр по генетике и селекции рыб» Дмитровского городского округа, СХП ЗАО Коломенский рыбхоз «Осенка» Коломенского городского округа.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в области аквакультуры в Московской области реализуются инвестиционные проекты в Серпухове в ООО «Приокская рыбоперерабатывающая компания» строят цеха передержки и переработки ценных пород рыб мощностью 360 тонн в год; в Лыткарине в ТД «Мир суши» строят объект для выращивания клариевого угря мощностью 300 тонн в год; в Кашире ООО «Аква Групп» - проект по выращиванию рыб и лососевых пород, мощность – 5 тысяч тонн.

Из бюджета Московской области направлено около 22 миллионов рублей на развитие отрасли по направлениям: содержание племенного маточного поголовья рыб, реализация племенного рыбопосадочного материала и возмещение части затрат на покупку комбикормов.