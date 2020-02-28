РИАМО - 28 фев. Аукцион на выполнение капитального ремонта здания поликлиники объявили в Коломне за счет бюджета Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Ремонт медицинского учреждения будет осуществляться в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

«В Единой информационной системе закупок опубликованы извещения о проведении электронных аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУЗ МО «Коломенская центральная районная больница», поликлиника №2»,- говорится в сообщении.

Ремонт 82 учреждений здравоохранения провели в Московской области в 2019 году, так, в 148 кабинетах провели ремонт под установку тяжелого оборудования.