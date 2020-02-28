РИАМО - 28 фев. В Истре построят школу на 825 мест в рамках национального проекта «Образование», объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение работ по строительству общеобразовательной школы на 825 мест в Истре, микрорайон Восточный», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, город Истра, микрорайон Восточный» опубликовали в Единой информационной системе закупок.

Возведение школы осуществляется в рамках национального проекта «Образование». Объект включен в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Подмосковья и бюджета городского округа Истра.