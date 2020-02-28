РИАМО - 28 фев. В Щелкове объявили аукцион на выполнение работ по строительству школы на 825 мест в рамках национального проекта «Образование», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение работ по строительству школы на 825 мест в городе Щелково, микрорайоне «Потапово-3А», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Строительство планируют завершить в 2021 году.

Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта: «Школа на 825 мест по адресу: Московская область, город Щелково, микрорайон «Потапово-3А» опубликовали в Единой информационной системе закупок.

Возведение объекта производится в рамках национального проекта «Образование». Школа включена в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Щелково.