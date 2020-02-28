РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 фев. В подмосковных Котельниках в одном из торговых объектов несовершеннолетнему жителю продали алкоголь, торговый объект поставили на контроль сотрудники полиции, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В пятницу в целях предотвращения случаев продажи алкогольных напитков несовершеннолетним по инициативе главы городского округа Котельники Андрея Булгакова был организован совместный рейд по местам продажи алкогольной продукции. Помимо сотрудников отдела, в рейде приняли участие инспекторы по делам несовершеннолетних Котельниковского отдела полиции.

«В качестве закупщика выступал житель города, не достигший 18 летнего возраста. Было проверено пять торговых точек, в одной из которых несовершеннолетнему продали алкоголь в нарушение действующего закона. По факту сотрудники полиции составили протокол. Помимо этого, руководитель и продавец торгового объекта были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства», - говорится в сообщении.

Торговый объект, в котором было выявлено нарушение, поставлен сотрудниками полиции на контроль. В случае выявления повторного нарушения будет возбуждено уголовное дело.