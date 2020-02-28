РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 фев. Маршрут №474 микрорайон Силикат – метро «Котельники» будет теперь заезжать в СНТ «Горняк», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее жители СНТ попросили организовать для них автобусную остановку. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить транспортную доступность улиц Лесная, Карьерная и Малая Колхозная в Котельниках.

«Для жителей СНТ организован остановочный пункт «Карьер». На новом отрезке маршрута работает один автобус малого класса, который выполняет 22 рейса в день. Автобус курсирует от метро до близлежащих СНТ с интервалом 40 минут. Изменившаяся трасса следования позволит пассажирам значительно сэкономить время в пути», - сказала исполняющая обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что жители смогут без пересадок доезжать не только до метро, но и до крупных торговых центров. Маршрут работает по регулируемому тарифу с представлением льгот отдельным категориям граждан с 06:00 до 22:00.

С пятницы автобус «Мострансавто» начал заезжать в СНТ, в котором постоянно проживает более 1,5 тысяч жителей, а в летний сезон – более 3 тысяч.

Среднее количество пассажиров на маршруте №474 составляет свыше 1,5 тысяч в день. На остановочных пунктах размещено расписание нового маршрута. Кроме того, рядом со станцией «Карьер» ходит маршрут №26 микрорайон Силикат - станция Люберцы, который будет выполнять транспортную работу в прежнем режиме до станции Люберцы.