РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 фев. В Домодедове полицейские раскрыли серию краж из домов с общей суммой ущерба более 90 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В Дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило заявление от местного жителя о хищении имущества из дачного строения в садовом товариществе «Сосны». Общая сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении данных преступлений 42-летний уроженец Тульской области. Злоумышленник похитил телевизор, электрические инструменты и четыре единицы пневматического оружия. Он подозревается в совершении четырех аналогичных преступлений», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного Следственное управление УМВД России по городскому округу Домодедово возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

«Домодедовским городским судом в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавляется в сообщении.