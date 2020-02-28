РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В подмосковном Подольске завершили капитальный ремонт поликлинического отделения «Кутузово» Подольской городской больницы №3 на 330 посещений в смену, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.
В Подольске завершили капитальный ремонт взрослой поликлиники на 330 посещений в смену на улице Бородинская, 22. Ремонтные работы проводились в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение».
«Во время проведенного капитального ремонта провели полную перепланировку помещений в соответствии с современными санитарными правилами и нормами. В результате значительно расширились возможности поликлиники. Теперь здесь размещаются женская консультация, отделение стоматологии, восстановительного лечения и дневной стационар на 24 места», - сказала главный врач Подольской городской больницы №3 Марина Черногорова.
Теперь поликлиника полностью оснащена новым современным медицинским оборудованием: аппаратами УЗИ экспертного класса, современным оборудованием для кабинета окулиста, рабочим местом оториноларинголога, аппаратами для физиотерапии, оборудованием для функциональной диагностики (спирограф, электрокардиограф, аппарат для проведения суточного мониторирования ЭКГ), стоматологическими установками.
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