РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В подмосковном Подольске завершили капитальный ремонт поликлинического отделения «Кутузово» Подольской городской больницы №3 на 330 посещений в смену, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подольске завершили капитальный ремонт взрослой поликлиники на 330 посещений в смену на улице Бородинская, 22. Ремонтные работы проводились в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение».

«Во время проведенного капитального ремонта провели полную перепланировку помещений в соответствии с современными санитарными правилами и нормами. В результате значительно расширились возможности поликлиники. Теперь здесь размещаются женская консультация, отделение стоматологии, восстановительного лечения и дневной стационар на 24 места», - сказала главный врач Подольской городской больницы №3 Марина Черногорова.

Теперь поликлиника полностью оснащена новым современным медицинским оборудованием: аппаратами УЗИ экспертного класса, современным оборудованием для кабинета окулиста, рабочим местом оториноларинголога, аппаратами для физиотерапии, оборудованием для функциональной диагностики (спирограф, электрокардиограф, аппарат для проведения суточного мониторирования ЭКГ), стоматологическими установками.