РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Команда городского округа Люберцы поучаствует в региональном финале соревнований «Веселые старты», которые пройдут 29 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Двадцать девятого февраля в городском округе Люберцы состоится региональный финал соревнований среди команд общеобразовательных организаций «Веселые старты» на призы губернатора Московской области.⠀

«За победу поборются школьники из городских округов: Балашиха, Лобня, Волоколамский, Раменский, Кашира, Краснознаменск, Подольск, Фрязино и Люберцы. Команды, занявшие с первого по пятое место, разделят призовой фонд в размере 20 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Сильнейшая команда Московской области будет представлять регион на Всероссийском финале, который пройдет в Сочи.