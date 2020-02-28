РИАМО - 28 фев. Спортсмен из Подмосковья Дмитрий Швелидзе стал бронзовым призером первенства Европы по фехтованию на шпагах среди юниоров, которое проходило в городе Пореч в Хорватии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Швелидзе является одним из наиболее перспективных шпажистов России. Наилучшим образом доказывают его выступления. Недавно он завоевал бронзу первенства России, сейчас аналогичная награда покорилась ему на континентальном первенстве», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что ему еще есть над чем работать, как и любому спортсмену, но у него есть все шансы вырасти достойной сменой нынешних лидеров взрослой сборной.

Среди победителей первенства был еще один россиянин – Егор Ломага, второе место занял итальянский шпажист Филиппо Армалео.

Вместе со Швелидзе третью строчку разделил представитель сборной Франции Алексис Мессейн.