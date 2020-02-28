РИАМО - 28 фев. Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина получила должность заместителя министра труда и социальной защиты России, такое распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщает Газета.ru.

«Назначить Баталину Ольгу Юрьевну заместителем министра труда и социальной защиты», — говорится в распоряжении.

Баталина является депутатом Госдумы с 2011 года. Кроме того, в течение двух лет она занимала пост председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.