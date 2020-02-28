РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 фев. В подмосковных Котельниках открылся клуб «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Более 200 жителей Котельников старшего возраста приняли участие в торжественном открытии клуба «Активное долголетие», которое состоялось в торговом центра «МЕГА Белая Дача» накануне. Всех гостей праздника встречала живая классическая музыка в исполнении педагогов детской школы искусств имени В.К. Андреева. На мероприятии присутствовали представитель министерства социальной защиты населения Наталья Стрекалова, заместители главы администрации Мария Галузо и Ирина Кузьмина.

«Символом клуба «Активное долголетие» в Котельниках стала композиция из бамбука – растения, которое дарит здоровье, удачу и жизненную энергию. В арт-студии можно было не только нарисовать картину, но и заняться прикладным творчеством, резьбой по дереву, валянием и изготовлением цветов. В лаундж-зоне расположились настольные игры и занятия по английскому языку. Сотрудники библиотеки провели занятие по компьютерной грамотности», – говорится в сообщении.

Также в зоне физкультуры прошли мастер-классы МАУ СШОР «Белка» и Декатлона по дыхательной гимнастике и скандинавской ходьбе, а в зоне караоке – мастер-класс по пению с Галиной Красовской не умолкал более часа.

Завершилось мероприятие чаепитием. Все участники праздника получили заряд хорошего настроения и положительных эмоций.

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