РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 фев. В Домодедове в МКЦ «Победа» подвели итоги XXI окружного фестиваля-конкурса молодежных программ «Минздрав предупреждает...», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Конкурс проходил в два этапа. Заочно участники предоставили письменную работу, в которой выразили свое отношение к вредным привычкам. Очный этап прошел в пятницу на сцене МКЦ «Победа».

«Под конец у меня уже сводило шеки от улыбки, потому что настолько оказывается по-разному можно подойти к теме здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Просто хочу всем вам сказать «браво» и поаплодировать», – сказала заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Альбина Таишева.

В рамках этапа «Молодежная агитбригада» участники продемонстрировали творческий номер, направленный на формирование ответственного отношения к своему здоровью. На этапе «Старый новый фильм» конкурсанты в соответствии с тематикой конкурса переозвучили известное произведение.

По итогам конкурса победителем стал молодежный клуб «Инициатива» из ГДК «Авиатор», на втором месте оказался молодежный клуб «Инициатива» Белостолбовского ГДК, третье место досталось молодежному объединению «220 вольт» из СДК «Русь».

Победителей и призеров наградили кубками и грамотами комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово. Также победителям вручили сертификат на публикацию статьи в газете «Призыв». Все команды получили грамоты за участие.

Всего в фестивале приняли участие семь команд.

В составе жюри были главный инспектор управления по территориальной безопасности ГО и ЧС администрации городского округа Домодедово Валерий Целуйко, режиссер образцового коллектива театра-студии «Мельпомена» Елена Махиборода, главный инспектор отдела по делам несовершеннолетних администрации городского округа Домодедово Лариса Филина, обозревательный аналитик редакции газеты «Призыв» Евгения Тюпышева, главный инспектор отдела по работе с молодежью комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Анастасия Башанова.