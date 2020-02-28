РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В микрорайоне Дубровицы Подольска неизвестные выбросили строительный мусор вблизи деревни Наумово в прибрежной зоне реки Моча, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Не прекращаются попытки выбрасывать мусор вдоль дорог, рек и на земли лесного фонда. Очередной несанкционированный навал строительного мусора выявили сотрудники теротдела «Дубровицкий» вблизи деревни Наумово в прибрежной зоне реки Моча», – сказал Боярко.

Он поблагодарил сотрудников МБУ Подольского комбината по благоустройству за оперативность в устранении нарушения.