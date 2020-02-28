РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Завод «Подольсккабель» представит свою продукцию на совещании с «Газпромом» для возможных поставок на производственные объекты, требующие локализации производства в России в рамках импортозамещения, сообщается на сайте администрации округа.

АО «НП «Подольсккабель» примет участие в установочном совещании под председательством начальника департамента Павла Крылова с заинтересованными предприятиями Московской области с целью обсуждения направлений возможного сотрудничества в рамках поставок продукции для нужд ПАО «Газпром».

«В ходе встречи АО «НП «Подольсккабель» представит свою высокотехнологичную продукцию для поставок на производственные объекты «Газпрома», требующих локализации производства в России в рамках импортозамещения», – говорится в сообщении.

В настоящее время ПАО «Газпром» проводит работу по организации сотрудничества с промышленными комплексами регионов Российской Федерации в части освоения выпуска высокотехнологичной и импортозамещающей продукции.