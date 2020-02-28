РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 фев. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 82-летнего мужчину, в пятницу он вышел на прогулку и не вернулся, сообщил «РИАМО в Люберцах» доброволец поискового отряда «Лиза Алерт».

«Пропал Подколзин Николай Александрович, 82 года, городской округ Люберцы. 28 февраля он вышел на прогулку и не вернулся», – сказал доброволец.

Рост пропавшего составляет 180 сантиметров. У него серые глаза и седые волосы. Он был одет в красную куртку, синие или черные брюки, черные сапоги.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.