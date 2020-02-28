РИАМО - 28 фев. Из Москвы вышлют 88 иностранных граждан, которые не соблюдали предписанный им режим изоляции в связи со вспышкой коронавируса, сообщает kp.ru.

«Всего с 22 февраля зафиксировано 88 таких случаев, из них 80 - граждане Китая», – говорится в материале.

Пассажирам, прибывающим из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, выдают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о 14-дневной изоляции. В этот период приезжий должен находиться на месте пребывания, ему запрещается использовать общественный транспорт и передвигаться по столице.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в аэропортах столицы у пассажиров из Южной Кореи и Ирана дополнительно будут собирать контакты, чтобы контролировать их здоровье и получить возможность взять анализы спустя 14 дней после прилета в город.

Также врачи узнают о местах, где прилетевшие будут останавливаться. Им измерят температуру и расскажут, что делать, если самочувствие ухудшится.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка нового коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, болезнь диагностирована у 83 тысяч человек. Порядка 2,8 тысячи пациентов скончались, свыше 36 тысяч человек вылечились.

Эксперт отметил, что при коронавирусе нет высокой температуры>>