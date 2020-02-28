РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в пятницу встретился с активом ветеранских организаций и многодетными семьями микрорайона Железнодорожный и рассказал о новых льготах в регионе, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

С 1 сентября 2019 года родители получают подарочные наборы для новорожденных: среди 53 предметов самое необходимое для первых месяцев жизни ребенка и для мамы. Кому такой набор не нужен – предусмотрена денежная компенсация. Другой социально значимый закон, принятый Мособлдумой в 2019 году, касается первоклассников, которым к школе выдают подарочные наборы со школьными принадлежностями.

«Комплект включает в себя ранец с эргономичной спинкой, подставку для книг, тетради, пенал, ручки, карандаши, альбом, акварельные краски, кисточки, наборы пластилина и цветной бумаги. Получить набор смогут семьи, в которых доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума – 14 тысяч рублей. В 2019 году подарочные наборы получили порядка 8 тысяч первоклассников», – сказал Ефимов.

Он добавил, что жители, которые имеют право ездить бесплатно на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, теперь смогут безвозмездно пользоваться еще и московским метро, линиями МЦК и МЦД. Также закон предоставит право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения детям в возрасте от 5 до 7 лет.

В ходе встречи специалист управления соцзащиты населения Балашихи Олег Малов разъяснил порядок получения подарочных наборов для пенсионеров к юбилею после 80 лет, отметив, что у их специалистов есть вся информация, и подарок юбиляру принесут на дом. В 2019 году было вручено 900 наборов.

Для удобства горожан специалисты управления работают по-новому графику с понедельника по субботу: с 8:00 до 20:00. Телефон горячей линии: 8(495)521-31-08 – по Балашихе и 8(495)527-44-01 – по микрорайону Железнодорожный.