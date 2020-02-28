РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 фев. Сотрудники администрации Котельников выявили отсутствие связи с диспетчером в одном из лифтов дома №11 на улице Новая, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

На территории Котельников установлено 558 лифтов. Сотрудники администрации периодически проверяют содержание лифтового оборудования.

«Так, по результатам очередной проверки был выявлен ряд замечаний: отсутствие связи с диспетчером на улице Новая, дом №11; ненадлежащее состояние информационных табличек в кабинах лифтов в домах №№13, 16, 17 в микрорайоне Белая дача; в домах №№10, 26 в микрорайоне Силикат; в домах №№11, 12, 13 на улице Новая», – говорится в сообщении.

Выявленные замечания были направлены в АО Фирма «Лифтремонт» – организацию, обслуживающую лифтовое оборудование на основании договора с ООО «УК Котельники». В установленный срок АО фирма «Лифтремонт» устранила выявленные замечания и представила отчет.