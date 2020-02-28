РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 фев. Первенство по борьбе самбо пройдет в подмосковных Люберцах 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«1 марта во Дворце спорта «Триумф» состоится открытое первенство городского округа Люберцы по борьбе самбо среди юношей и девушек. Порядка 400 спортсменов поборются в этот день за награды», – говорится в сообщении.

Начало соревнований в 11:00, вход свободный.

Дворец спорта «Триумф» находится по адресу: улица Смирновская, дом №4.