РИАМО - 28 фев. В московских аэропортах с пятницы начали тщательнее проверять пассажиров, которые прилетают из Южной Кореи и Ирана, из-за коронавируса, сообщает kp.ru.

«Такие меры были приняты в связи с ограничением авиационного сообщения и ужесточением визового режима с этими странами», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Южной Корее и Иране ранее была выявлена неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, в связи с чем в аэропортах Москвы усилили контроль прибывающих из этих стран из-за большого количества заболевших на данных территориях.

Ракова добавила, что у пассажиров из этих стран дополнительно будут собирать контакты, чтобы контролировать их здоровье и получить возможность взять анализы спустя 14 дней после прилета в город. Также врачи узнают о местах, где прилетевшие будут останавливаться. Им измерят температуру и расскажут, что делать, если самочувствие ухудшится.

Более тщательную проверку будут проходить и пассажиры, прилетевшие из Италии. Их также попросят предоставить контактные данные и дадут памятку на случай непредвиденного изменения состояния здоровья.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка нового коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, болезнь диагностирована у 83 тысяч человек. Порядка 2,8 тысячи пациентов скончались, свыше 36 тысяч человек вылечились.