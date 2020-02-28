РИАМО - 28 фев. С начала 2020 года на дорогах Подмосковья погибли 95 человек, 914 получили травмы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В регионе сохраняется высокая аварийность», — говорится в сообщении.

Основными причинами ДТП стали превышение скорости, невнимательность водителей и пешеходов.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Московская область вошла в десятку российских регионов с наименьшим числом зарегистрированных ДТП с пострадавшими в 2019 году, заняв седьмое место в соответствующем рейтинге РИА Новости.