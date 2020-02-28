РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 фев. Освещение планируют провести на нескольких участках региональных дорог Щелкова, общая протяженность монтируемых сетей составит более 28 километров, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Комплекс работ включает установку опор, кронштейнов и светильников, а также монтаж проводов и пусконаладочные работы», – говорится в сообщении.

Работы пройдут вдоль региональных трасс на участках: Щелково-Фряново (19,4 километров), Щелково-Ивантеевка (1 километр), Осеево-Никифорово-Медвежьи Озера (3,25 километра), Фряново-Рязанцы-Хлепетово (2,1 километр), Жегалово-Оболдино (2,3 километра), а также в городе Щелково на улице Заводская (930 метров).

Согласно данным ГИБДД, в первую очередь было уделено внимание аварийно-опасным участкам автодорог, где произошли серьезные ДТП.