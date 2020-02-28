РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Мемориальную доску в память участника ВОВ и тренера Михаила Аптекаря установят на здании «Спорт-Сервиса» в подмосковном Подольске, также его именем назовут сквер, сообщается на сайте администрации округа.

«Мемориальную доску участнику ВОВ, выдающемуся тренеру и спортсмену Михаилу Аптекарю установят на здании МБУ «Спорт-Сервис» на улице Клемента Готвальда, 4, в котором с 1982 по 1984 год он работал директором. Это настоящий патриот Подольска, оставивший яркий след в спортивной истории города. По предложению главы городского округа Подольск Николая Пестова, его имя также присвоят скверу рядом. В «Спорт-Сервисе» ежегодно проводится турнир памяти Аптекаря по тяжелой атлетике, в 2020 году он пройдет в 36-й раз», – говорится в сообщении.

Участник ВОВ Михаил Аптекарь являлся заслуженным тренером Советского Союза, судьей международной категории. Он воспитал целую плеяду спортсменов города. Как судья международной категории, он являлся спортивным арбитром на соревнованиях по тяжелой атлетике в СССР, Европе, мире, на Олимпиаде-80.

Его называют основоположником развития тяжелой атлетики в Подольске. Он обладал уникальными знаниями истории этого вида спорта. Аптекарь собрал архив по истории тяжелой атлетики, на основе которого выпустил книгу «Тяжелая атлетика». Кроме того, собрал бесценный архив по истории спорта городского округа Подольск. После его смерти на основании этих материалов издали фотоальбом «Подольск спортивный».

Аптекарь был другом советского штангиста Юрия Власова, при активном содействии которого в Подольске дважды проводились первенства России по тяжелой атлетике. А еще подвижник создал клуб любителей подольской старины, который занимался изучением истории родного края и сделал много открытий.