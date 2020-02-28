РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Студентка Красногорского хореографического училища – филиала Московского губернского колледжа искусств представит Россию на международном балетном конкурсе в Финляндии, говорится в сообщении управления культуры администрации городского округа Красногорск.

Очный этап конкурса начнется в Хельсинки 1 июня нынешнего года.

«Сорок девять танцоров из 23 стран были приняты для участия в Хельсинкском международном балетном конкурсе и только одна участница представляет Россию – студентка Красногорского хореографического училища – филиала ГАПОУ МО «МГКИ» Мелания Ника Кобякова», – говорится в сообщении.

Заявки на участие подали 147 танцовщиков. Заочный этап, в ходе которого члены жюри отсматривали видеообращения и резюме кандидатов, длился около 2 месяцев.